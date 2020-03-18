Нур-Султан, 18 марта 2020, 08:13 — REGNUM Мажилис (парламент) Казахстана одобрил досрочное прекращение полномочий депутата Бакытгуль Хаменовой, сообщает 18 марта агентство «КазТАГ».
Председатель парламента республики Нурлан Нигматулин отметил, что Хаменова назначена заместителем акима (главы) Атырауской области. Представление на освобождение от должности внесла член ЦИК Казахстана Анастасия Щегорцова.
Напомним, Бакытгуль Хаменова назначена заместителем главы Атырауской области 13 марта. С 2016 года она входила в комитет по вопросам экологии и природопользования Мажилиса (парламента).