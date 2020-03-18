Новосибирск, , 08:07 — REGNUM Департамент образования мэрии Новосибирска совместно с министерством образования Новосибирской области проработают возможность организации дистанционного обучения в школах. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

Напомним, с сегодняшнего дня, 18 марта, новосибирские школы закрыты на весенние каникулы — до 1 апреля. Отдых у школьников начался на несколько дней раньше обычного срока из-за коронавируса.

«Внешние факторы сегодня показывают, что показатели по ОРВИ и гриппу стабильно идут к снижению. Но, тем не менее, образовательные учреждения города должны быть готовы к ведению работы в рамках дистанционного обучения, — отметил Ахметгареев. — Пока дети будут отдыхать, мы совместно с министерством образования детально проработаем возможность организации дистанционного обучения, если возникнет в нем необходимость».

Он уточнил, что в учреждениях дополнительного образования отменяются все массовые мероприятия с участием детей, а в детских садах — введено свободное посещение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на дистанционное обучение перешли новосибирские вузы.