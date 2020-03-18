Пермь, , 08:06 — REGNUM В Пермском крае коммунальные службы перешли на повышенный режим готовности. На заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что необходимо создать условия для обеспечения коммунальной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Во время домашней изоляции или нахождения на карантине жители должны получать все коммунальные услуги: в домах должен быть свет, газ, вода, тепло, мусор должен вывозиться. Всё должно работать четко, в интересах людей», — сказал Махонин.

Заместитель председателя регионального правительства по блоку ЖКХ Антон Удальев со своей стороны отметил, что коммунальные службы разработали план действий, в том числе между собой. Предусмотрен режим взаимозаменяемости и посменный график работы. Кроме того, ресурсоснабжающие организации осуществили переход на онлайн-прием обращений жителей.

Напомним, в Пермском крае выявлено два случая коронавирсуа. Регион живет в режиме повышенной готовности с 15 марта. С 18 марта деятельность музеев, библиотек, культурно-досуговых и концертных центров крае приостановлена. Учащиеся школ, средних профессиональных образовательных учреждений и вузов переходят на свободное посещение занятий и на получение образования дистанционно. Общественный пассажирский транспорт подвергают регулярной санобработке.