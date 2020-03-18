Тюмень, 18 марта 2020, 08:00 — REGNUM Тюменка, которая прославилась своим самым большим в России излишним весом, похудела 100 кг. Об этом сообщил известный телеведущий Андрей Малахов в своём аккаунте в социальных сетях.
Лечащий врач самой тяжёлой женщины России сообщил порталу 72.ru, что анестезиолог из Санкт-Петербурга рекомендовал провести Любови Нурдиновой дополнительные обследования сердца, чтобы исключить все риски во время операции. Потом будет назначен день оперативного вмешательства.
Читайте ранее в этом сюжете: Тюменку весом 300 кг в больницу эвакуировали спасатели