Тюмень, , 08:00 — REGNUM Тюменка, которая прославилась своим самым большим в России излишним весом, похудела 100 кг. Об этом сообщил известный телеведущий Андрей Малахов в своём аккаунте в социальных сетях.

«Прошёл месяц после нашей сенсационной программы с мировым эксклюзивом, когда мы эвакуировали из квартиры самую тяжёлую женщину в мире Любовь Нурдинову. Её вес 350 килограммов! Через месяц она похудела на 100 килограмм и готова к операции», — сообщил Андрей Малахов.

Лечащий врач самой тяжёлой женщины России сообщил порталу 72.ru, что анестезиолог из Санкт-Петербурга рекомендовал провести Любови Нурдиновой дополнительные обследования сердца, чтобы исключить все риски во время операции. Потом будет назначен день оперативного вмешательства.

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