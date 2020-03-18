Сидней, Австралия, , 07:54 — REGNUM Шестой зараженный коронавирусом нового типа умер в Австралии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

Сообщается, что в ночь на 17 ноября в одной из больниц города Сидней скончался 86-летний мужчина, болевший COVID-19. Департамент также отчитался о числе зараженных на территории штата — их число достигло 267 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Австралии заражены коронавирусом нового типа 454 человека. Ранее австралийские власти порекомендовали жителям страны не покидать пределов Австралии. Также на континенте запрещены массовые мероприятия с участием более 100 человек.

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