Амстердам, , 07:53 — REGNUM Нидерландские железные дороги, начиная с 21 марта, резко сократят число электричек. Вследствие «базового расписания», как его называют в национальной железнодорожной компании NS, с каждой станции в стране будет отправляться лишь две электрички в час во все направления.

В NS заявили, что новое расписание необходимо, чтобы сохранить железнодорожное сообщение внутри страны. Новое расписание рассчитано на возможный рост заболеваемости среди сотрудников компании и позволяет «экономно» обходится с имеющимся персоналом.

Пока неизвестно, как долго будет действовать новое расписание.