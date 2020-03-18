Оттава, , 07:53 — REGNUM Один из игроков канадского клуба «Оттава», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заразился коронавирусом нового типа, 17 марта сообщает пресс-служба команды.

Имя спортсмена не называется. В настоящее время хоккеист помещен под карантин. Отмечается, что представители клуба намерены уведомить всех, с кем пациент ранее контактировал. В составе команды выступают два российских спортсмена — Артем Анисимов и Никита Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в Канаде было выявлено 569 пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19. Из них восемь человек скончались.

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