Оренбург, , 07:53 — REGNUM На территории Оренбургской области в аптеках невозможно купить инфракрасные термометры. Они пропали еще неделю назад, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник областного аптечного склада.

На складе также отметили, что причиной массового спроса стала ситуация, связанная с коронавирусом, и то, что организации обязали купить такие градусники для проведения фильтра сотрудников в начале рабочего дня. Когда на склад поступят инфракрасные градусники, неизвестно. Также неясно и то, какая будет новая цена. Ранее стоимость составляла от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

В одной из аптек Оренбурга сообщили, что такая же ситуация и в Самарской области. Оренбургская аптека получает поставки с самарского аптечного склада, но и на нем дефицит инфракрасных градусников. Последний градусник из аптеки куплен неделю назад за 2,2 тыс. рублей.