Якутск, , 08:11 — REGNUM Глава Якутии Айсе Николаев в ходе брифинга заверил, что никто из правительства республики не контактировал с генеральным директором «ЯТЭК» Андреем Коробовым, у которого предположительно диагностировали коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Те, кто был в контакте с Коробовым, не выезжали на производственные площадки, поэтому никакие ограничительные меры в Кысыл-Сыре не введены. Анализы, которые были взяты у сотрудников и родственников, которые были с ним в контакте, пока отрицательные.

Никто из членов правительства не контактировал с ним — Андрей Коробов по приезду в Якутск работал только один день. Когда почувствовал недомогание, самоизолировался. Через десять дней — повторный анализ может сказать точно, заражён пациент или абсолютно здоров», — сказал Айсен Николаев.

Первые результаты из Новосибирска ожидают 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, у генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, прибывшего 10 марта из Швейцарии, подозревают коронавирус. Руководитель почувствовал недомогание, сдал анализы и получил подтверждение инфекционного заболевания.