Иркутск, , 07:47 — REGNUM Иркутский государственный медицинский университет известил об изменении в организации занятий обучающихся в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. Как сообщает официальный сайт вуза, с 18 марта, с целью предупреждения возникновения и массового распространения инфекции, решено проводить лекционные занятия в электронно — информационной среде университета.

«Обучающимся и сотрудникам обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски), частое мытье рук с использованием кожных антисептиков», — сказано в распоряжении проректора по учебной работе, профессора Андрея Щербатых.

Это известие уже вызвало неумение некоторых студентов. В комментарии к извещению они написали о дефиците средств индивидуальной защиты в аптеках.

Напомним, эпидемия коронавируса вынуждает, в том числе, и российские регионы предпринимать меры по предупреждению распространения инфекции. По данным Роспотребнадзора, на 17 марта в стране зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации (четыре случая в Москве, по два — в Самарской, Калиниградской и Тверской областях, по одному — в Московской области, Красноярском крае, Тамбовской области, Калужской области, Нижегородской области, Пензенской области, Татарии, Хакасии, Свердловской области, Архангельской области и Ярославской области.