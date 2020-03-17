Шесть лет назад — в 2014 году — Крым и Севастополь официально стали новыми субъектами РФ.

На 18 марта в Симферополе запланированы праздничные мероприятия, посвящённые шестой годовщине Общекрымского референдума и воссоединению Крыма с Россией.

18−19 марта Крымский полуостров с рабочей поездкой посетит президент России Владимир Путин.

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