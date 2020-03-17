В Феодосии 18 марта в 15:00 запланировано торжественное мероприятие в селе Ближнее (улица Отуз, при въезде в город, сквер). Запланированы выставка военной атрибутики поискового отряда «Акмонай», полевая кухня, квест «Освобождение Феодосии». Будут высажены деревья Крымский клён, хвойные и плодовые деревья — всего 150 саженцев.
В Керчи 18 марта в 11:00 планируется торжественное мероприятие в Приморском сквере (ул. Кирова 20). На указанной территории запланирована высадка 75 единиц саженцев лиственных. Всего в акции примут участие около 300 человек.
Кроме того, в Крыму запланирована Всероссийская акция «Сад памяти», инициированная Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Рослесхоза России. В память о погибших в Великой Отечественной войне волонтёры, активисты патриотических организаций и просто жители городов высадят 27 миллионов деревьев — символов памяти и благодарности мирного поколения. Планируется, что саженцы «Сада памяти» будут высажены в 10 тыс. точках 5-ю миллионами граждан.
В 11:00 планируется проведение акции «Сад памяти» на территории мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны (ул. Маршала Жукова). Всего в рамках мероприятия будет высажено более 200 деревьев, в их числе сосна крымская и клён.
В 11:00 в Семинарском сквере в Симферополе пройдёт патриотический молодёжный квест, посвящённый воссоединению Крыма с Россией. Квест продлится до 15:00, в нём примет участие около 25 команд.
В Симферополе в 09:00 по местному времени начнётся сбор автомотоколонны на площади перед зданием Совета Министров Республики Крым (проспект Кирова 13). Построение автомотоколонны для старта — перекресток ул. Севастопольская и ул. Сергеева-Ценского. В 10:00 — старт автомотоколонны из Симферополя в Севастополь.
В Симферополе 18 марта 2020 года состоятся праздничные мероприятия, посвященные шестой годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией. Так, в честь шестилетия Русской Весны состоится праздничный авто/мото пробег «Симферополь — Севастополь, гора Гасфорта», в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба «Ночные Волки» и все желающие, сообщает правительство Республики Крым.
Кроме того, Владимир Путин вручит государственные награды строителям Крымского моста, а также проведёт встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщает сайт Кремля.
18−19 марта президент России Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Крымский полуостров. В Севастополе глава государства проведёт встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.
Забайкальский глава высказался о годовщине воссоединения Крыма с Россией
Несмотря на то, что во многих регионах России из-за коронавируса стали отменять массовые мероприятия, губернатор Забайкальского края Александр Осипов счёл необходимым обратиться к жителям региона в связи с отмечаемой сегодня, 18 марта, годовщиной присоединения Крыма и Севастополя с Россией. В его поздравлении, которое цитирует пресс-служба регионального правительства, в частности, сказано:
«День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией является одним из знаковых в истории нашей страны. Это общий и важный праздник для каждого россиянина, ведь этого ждали не только жители двух регионов, но и миллионы граждан по всей России. Поздравляю всех с праздником единства! Желаю всем мира, счастья и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Родины!».