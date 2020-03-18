Амстердам, , 07:44 — REGNUM Согласно сообщениям Национального института по здравоохранению и окружающей среде, 17 марта в Нидерландах 19 человек скончались от последствий COVID-19. Число заражений выросло на 292 случая и теперь составляет 1705 человек.

Общее число жертв к сегодняшнему дню составляет 43 человека в возрасте от 63 до 94 лет.

Из 1705 выявленных случаев заражения в 389 случаях речь идёт о лицах, занятых в здравоохранении или в сфере ухода за престарелыми.

По-прежнему самое высокое число заражений наблюдается в провинции Северный Брабант. Здесь выявлено 634 случая. За Северным Брабантом следуют провинции Лимбург (197 подтверждённых заражений) и Южная Голландия (175).

Впрочем, действительное число заражений в Нидерландах превышает приводимые Национальным институтом по здравоохранению и окружающей среде данные, поскольку в стране не проводится повсеместных проверок на вирус, а в институте сообщается лишь о подтверждённых случаях. Кроме того, человек может не знать о заражении, поскольку не обнаруживает соответствующих симптомов.