Новосибирск, , 07:41 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» сообщил, что, согласно решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, введено временное ограничение пассажирских воздушных перевозок с территории России на территорию стран — членов Европейского союза и в обратном направлении.

Ограничено регулярное авиасообщение со Швейцарией, Норвегией и Белоруссией. Продолжают действовать ограничения на сообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей.

Ограничения действуют на въезд и выезд, введённые Чехией, Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Индией и др.