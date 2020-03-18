Москва, , 07:39 — REGNUM Российские сервисы заказа такси начали дезинфицировать машины из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службах нескольких компаний.

Так, в «Яндекс.Такси» в середине марта организованы пункты в аэропорту «Шереметьево», в которых водители могут бесплатно получать медицинские маски и дезинфицирующие средства.

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В свою очередь, водителям «Ситимобил» предоставили возможность пройти полную дезинфекцию своего автомобиля у партнеров компании.

«Эта мера позволит дополнительно обезопасить и водителей, и пассажиров от вирусных заболеваний», — объяснили в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в России подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом. Все заразившиеся находятся в изоляции и получают необходимое лечение.