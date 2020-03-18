Ла-Пас, , 07:37 — REGNUM Решение ввести режим карантина на всей территории Боливии приняло временное боливийское правительство для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил министр при президенте страны Йерко Нуньес, 17 марта сообщает газета La Razon.

Распоряжение будет действовать до 31 марта. Карантин устанавливает ограничение на передвижение по улицам с 17:00 до 05:00. Нарушителей ждет арест сроком до восьми часов. Также будут закрыты торговые точки, которые работают после 15:00. Кроме того, в стране объявлен режим ЧС в области здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта был объявлен пятидневный карантин в крупнейшем городе Боливии Санта-Крусе.

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