Благовещенск, 18 марта 2020, 07:54 — REGNUM Управление ЗАГС по Приамурью разъяснило жителям области как нужно проводить свадьбы, чтобы исключить вероятность заболевания коронавирусом.
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В первую очередь, по мнению органов ЗАГС, необходимо максимально ограничить число гостей, приглашённых на свадьбу, пишет АмурИнфо.
«В целях профилактики и недопущения случаев заболевания коронавирусом рекомендуется ограничить количество приглашённых гостей во время регистрации брака до 15 человек», — сообщили в ЗАГСе.
Как сообщало ИА REGNUM, вахтовый посёлок на Чукотке проверяют на коронавирус: для этого его закрыли на карантин.