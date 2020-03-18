Санто-Доминго, , 07:39 — REGNUM Доминиканская Республика из-за угрозы распространения коронавируса на две недели закрыла границы страны для иностранных граждан. Об этом 17 марта сообщает газета HOY.

По словам президента страны Данилы Медины, решение закрыть сухопутные, морские и воздушные границы страны на 15 дней вступит в силу 19 марта в 06:00 по местному времени.

«С этого времени будет разрешаться только приземление самолетов для последующего вывоза иностранных граждан, возвращающихся в свои страны, а также грузовые поставки для обеспечения нужд населения страны», — заявил Медина.

Также в республике отменяются все массовые мероприятия, учебные заведения уходят «на каникулы» до 13 апреля, ограничивается работа всех магазинов, кроме торгующих продуктами и лекарствами.

Напомним, ранее в стране до середины апреля уже было из-за коронавируса приостановлено авиационное сообщение с Европой, Китаем, Кореей и Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельный случай от вируса COVID-19 был зарегистрирован в Доминиканской Республике 16 марта.

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