Ханой, , 07:33 — REGNUM Вьетнам подтвердил еще один случай заражения коронавирусом нового типа, общее число заболевших в стране теперь составляет 67 человек, сообщает пресс-служба вьетнамского министерства здравоохранения.

Сообщается, что 67-м пациентом стал 36-летний мужчина, вернувшийся в начале марта самолетом из малазийского Куала-Лумпура. Он принимал участие в религиозном мероприятии в мечети столицы Малайзии. Отмечается, что это уже второй подобный случай на территории Вьетнама. Местные власти также распорядились закрыть на карантин деревню, в которой проживает зараженный.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Малайзии выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Из них большая часть связана с массовым религиозным мероприятием, проходившим в мечети Куала-Лумпура. Отметим, что среди заболевших были иностранцы. В частности, позднее Таиланд подтвердил наличие своих граждан среди зараженных в Малайзии.

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