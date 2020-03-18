Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области приняты «все необходимые меры» для недопущения завоза и распространения коронавируса, «причин для паники нет». Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов по итогам совещания в правительстве, где обсуждалась текущая ситуация и принимаемые меры.

Глава региона подчеркнул, что «все необходимые меры в регионе приняты и продолжают разрабатываться и реализовываться».

«Причин для паники нет, но всем ответственным лицам напомнили про важность профилактики. В частности, это касается дезинфекции общественного транспорта, соблюдения мер предосторожности на предприятиях и в организациях», — напомнил Сергей Морозов.

Было отмечено, что особое внимание уделяется мерам безопасности на транспорте. Так, организованы изолированные помещения для работы с пассажирами с признаками простудных заболеваний. Помещения вокзалов и салоны общественного транспорта обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из неблагополучных стран по коронавирусу прибыли 97 человек, 43 жителя остаются под наблюдением врачей. С 13 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

Напомним, в области работает региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению инфекции, который возглавляет губернатор Сергей Морозов. Работа штаба переведена в круглосуточный режим. Также созданы четыре рабочие группы, которые обеспечивают транспортный и медицинский контроль, информируют население и принимают меры по недопущению урона экономике региона.

Отметим, 17 марта президент России Владимир Путин призвал жителей не тратить зря деньги и не запасаться продуктами впрок, которые в итоге могут испортиться. По словам главы государства, продовольственных запасов в стране достаточно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области под наблюдением врачей остаются десятки людей