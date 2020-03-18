Ульяновск, 18 марта 2020, 07:31 — REGNUM В Ульяновской области приняты «все необходимые меры» для недопущения завоза и распространения коронавируса, «причин для паники нет». Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов по итогам совещания в правительстве, где обсуждалась текущая ситуация и принимаемые меры.
Глава региона подчеркнул, что «все необходимые меры в регионе приняты и продолжают разрабатываться и реализовываться».
Было отмечено, что особое внимание уделяется мерам безопасности на транспорте. Так, организованы изолированные помещения для работы с пассажирами с признаками простудных заболеваний. Помещения вокзалов и салоны общественного транспорта обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из неблагополучных стран по коронавирусу прибыли 97 человек, 43 жителя остаются под наблюдением врачей. С 13 марта в регионе действует режим повышенной готовности.
Напомним, в области работает региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению инфекции, который возглавляет губернатор Сергей Морозов. Работа штаба переведена в круглосуточный режим. Также созданы четыре рабочие группы, которые обеспечивают транспортный и медицинский контроль, информируют население и принимают меры по недопущению урона экономике региона.
Отметим, 17 марта президент России Владимир Путин призвал жителей не тратить зря деньги и не запасаться продуктами впрок, которые в итоге могут испортиться. По словам главы государства, продовольственных запасов в стране достаточно.
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