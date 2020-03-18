Новосибирск, , 07:31 — REGNUM Новосибирскавтодор ввёл ряд мер для повышения санитарно-эпидимиологической безопасности из-за коронавируса и продолжает работать в штатном режиме, сообщается на сайте компании.

«Руководство компании относится с пониманием к тому, что дошкольные учреждения могут быть закрыты. В каждом конкретном случае проблема решается индивидуально и при необходимости рассматривается вопрос об удалённой работе», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что организация принимает «все возможные меры как для благополучия и здоровья своих сотрудников, так и для своевременного выполнения контрактных обязательств перед заказчиками».