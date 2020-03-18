Чита, , 07:21 — REGNUM Несмотря на то, что во многих регионах России из-за коронавируса стали отменять массовые мероприятия, губернатор Забайкальского края Александр Осипов счёл необходимым обратиться к жителям региона в связи с отмечаемой сегодня, 18 марта, годовщиной присоединения Крыма и Севастополя с Россией. В его поздравлении, которое цитирует пресс-служба регионального правительства, в частности, сказано:

«День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией является одним из знаковых в истории нашей страны. Это общий и важный праздник для каждого россиянина, ведь этого ждали не только жители двух регионов, но и миллионы граждан по всей России. Поздравляю всех с праздником единства! Желаю всем мира, счастья и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на благо Родины!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России 2014 году, после референдума, проведённого 16 марта. На нём воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

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