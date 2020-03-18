Ульяновск, , 07:20 — REGNUM В Ульяновской области из неблагополучных стран по коронавирусу прибыли 97 человек, из них более 40 остаются под наблюдением врачей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания в правительстве.

По словам главы минздрава региона Сергея Панченко, по состоянию на 17 марта из стран, где наблюдается эпидемия по коронавирусу, прибыли 97 человек, из них 43 человека остаются под наблюдением медицинских специалистов. Остальные после двухнедельного карантина сняты с режима самоизоляции.

По словам министра, список неблагополучных территорий меняется, в настоящее время это страны Европы, Америки, Южная Корея, КНР и Ирак. Панченко подчеркнул, что люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из неблагополучных стран, госпитализируются и обследуются лабораторно. При отсутствии признаков простудного заболевания они направляются по месту жительства.

«Медработники связываются с каждым прибывшим из неблагополучных территорий, обеспечивают его изоляцию и обследование, вводят 14-дневное наблюдение за состоянием его здоровья и выписывают больничный лист», — сообщил Сергей Панченко, подчеркнув, что попавшие под наблюдение врачей не посещают поликлинику, остаются дома и через десять дней после прибытия проходят повторное обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Ульяновской области введён режим повышенной готовности в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он коснулся всех предприятий и организаций региона, а также населения. В частности, режим повышенной готовности обязывает всех жителей, которые прибыли из государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, «обеспечить самоизоляцию на 14 дней». Также они должны информировать о датах пребывания за рубежом и своём возвращении в страну.

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