Оттава, , 07:20 — REGNUM 145 новых случаев заражения новым коронавирусом в Канаде зафиксировано медиками за последние сутки, 17 марта сообщается на сайте канадского правительства.

Всего в стране выявлено 569 случаев инфицирования, из них восемь — летальные. Больше всего заболевших по-прежнему приходится на провинцию Онтарио — 189.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта стало известно, что канадские власти рассматривают возможность выделения 25 млрд канадских долларов ($17,6 млрд) для помощи гражданам и экономике страны на фоне усугубления ситуации с COVID-19.

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