Анадырь, , 07:19 — REGNUM Рудник «Купол» на Чукотке, откуда были доставлены в больницу два работника с подозрением на коронавирусную инфекцию, закрыт на карантин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вахтовый посёлок находится в 400 км от Анадыря. Об оперативной обстановке в регионе в своём Instagram написал 17 марта губернатор Роман Копин:

«Обстановка по новому коронавирусу на Чукотке под контролем оперативного штаба. Приняты все меры для профилактики распространения инфекции. В зоне особого внимания аэропорты Анадыря, Певека и Билибино.

Больных, с лабораторно подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, на Чукотке нет. Два пациента с подозрением на COVID-2019 чувствуют себя хорошо. Их анализы будут исследованы в Новосибирске.

После выявления случая ОРВИ на «Куполе», на руднике действует карантин. Туда вылетела бригада медиков окружной больницы и специалисты Роспотребнадзора. Для гарантии анализы возьмут у всех 866 сотрудников вахтового посёлка».

Результаты анализов из Новосибирска ожидают 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в заражении коронавирусом, отдыхал в Италии. Вернулся в Магадан 2 марта, потом поехал на рудник «Купол».

16 марта его анализы отправили в вирусологическую лабораторию «Вектор» в Новосибирске.