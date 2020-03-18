Тюмень, , 07:15 — REGNUM В Тюменской области больницы и поликлиники с 18 марта переходят на карантинный режим работы. Будет ограничено посещение больных в стационарах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса COVID-19.

В поликлиниках отменена диспансеризация, работа школ здоровья, профилактические осмотры. Перенесены на более поздние сроки профилактические осмотры узкими специалистами и обследования детей до года.

В стационарах ограничено посещение больных. Кроме того, перенесены на более поздние сроки плановые госпитализации.

Напомним, в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области введён режим повышенной готовности с 18 марта до 10 апреля.