Кемерово, , 07:13 — REGNUM В Кемеровской области из-за угрозы коронавируса отменился фестиваль «Grelka Fest». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Его перенесли на 2021 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.«Друзья, к сожалению, угроза коронавируса добралась и до Сибири. Скажем честно, это было очень тяжелое для нас решение, — говорится на странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». — Есть огромное желание и возможности с вашей поддержкой сделать классный фестиваль… но ещё сильнее хочется, чтобы все остались живы и здоровы».Организаторы отметили, что приложат все усилия в переговорах с операторами курорта, чтобы перенос или отказ от бронирований для участников прошёл «максимально безболезненно».

Отметим, что в 2019 году участники GrelkaFest побили рекорд по массовому спуску в купальниках.