Токио, , 07:09 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Японии достигло 1594 человек, 18 марта передает телекомпания NHK со ссылкой на японский минздрав.

В это число входят и те, кто был инфицирован на круизном судне Diamond Princess или ранее был вывезен из Китая. Их количество составляет 712 человек.

С начала эпидемии в стране скончались 36 пациентов с данным диагнозом, а выздоровели — 679 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта японские авиакомпании All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) сократили количество внутренних авиарейсов в связи ситуацией с коронавирусом нового типа.

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