Абакан, , 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом мэр города Алексей Лёмин сообщил в видеообращении.

«Это позволит более оперативно реагировать на предупреждение распространения вируса», — подчеркнул градоначальник.

В Абакане с 17 марта введён запрет на проведение массовых мероприятий. Школьники досрочно уходят на каникулы. После каникул ожидается дистанционное обучение. Родителям воспитанников детсадов рекомендуют воздержаться от их посещения, однако детсады работать будут.

Ситуация под контролем, поводов для паники нет, отметил мэр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта стало известно, что в Абакане выявлен первый подтверждённый случай коронавируса. Заболевший мужчина приехал из Москвы, а до этого отдыхал в Германии.

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