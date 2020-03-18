Вашингтон, , 07:07 — REGNUM В сеть выложили «техническое» видео, которое даёт любителям Minecraft представление о том, какую графику получит версия игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Ролик был опубликован 17 марта на известном YouTube-канале Digital Foundry.

Администрация канала отметила, что видео демонстрирует «картинку» Minecraft, транслируемую «прямо с консоли Xbox Series X». В этой версии популярной «песочницы» используется функция трассировки лучей DirectX Raytracing исполняемой библиотеки Microsoft DirectX.

Ранее Microsoft выложила в сеть видео, в которых она показала некоторые возможности и функции консоли нового поколения. В частности, компания продемонстрировала разницу между скоростью загрузки игры State of Decay 2 на Xbox One и Xbox Series X.

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