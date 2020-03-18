Екатеринбург, , 06:56 — REGNUM В Свердловской области отмечается повышенный спрос населения на продовольствие. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, посетивший несколько магазинов.

В основном, граждане активно покупают гречневую крупу, туалетную бумагу, сахарный песок и макароны. Впрочем, ажиотажа нет. Также не наблюдается дефицита этих товаров. Опустевшие полки заполняются снова.

На ценах повышенный спрос также не сказался. В торговых сетях «Кировский» и «Пятёрочка» стоимость продовольствия и других предметов повышенного спроса не изменилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России покупатели еды и туалетной бумаги заметно активизировались, а местами поступают сигналы о росте цен на фоне ажиотажа. Одной из причин стала ситуация с коронавирусом. А президент России Владимир Путин призвал население не покупать продукты питания впрок.