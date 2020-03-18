Пекин, , 06:50 — REGNUM В Пекине выявлено три новых «импортных» случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Два случая приходятся на приезжих из Великобритании и один — из Испании. Таким образом общее число привнесенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом в городе достигло 43.

В Пекине также выявлено 11 новых случаев подозрения на «импортный» коронавирус. Пять человек прибыли из Великобритании, три — из Испании и по одному из Люксембурга, Канады и Бразилии. При этом, внутренних случаев заражения коронавирусом в Пекине выявлено не было.

Отметим, что за все время эпидемии в Пекине зафиксировано 458 случаев заражения коронавирусом. Всего 373 человека уже были выписаны из больниц города по выздоровлению.