Челябинск, , 06:47 — REGNUM В Челябинске возбуждено дело по рекламе концерта Элджея. Об этом сообщает УФАС.

В Ведомстве считают, что в ходе кампании были допущены нарушения рекламного законодательства. В частности, возрастное ограничение для зрителей изначально была указана как «16+». Позднее её заменили на «18+», но уже размещённые рекламные плакаты не поменяли. Кроме того, билеты смогли купить те, кто моложе 18 лет.

Решение по делу могут принять 2 апреля на заседании комиссии УФАС. Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг концерта Элджея разразился в январе. Горожане настояли на том, чтобы запланированное на 15 марта мероприятие отменили.

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