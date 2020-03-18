Анадырь, , 06:49 — REGNUM На Чукотке с 18 марта часть школ региона перейдёт на дистанционное обучение.

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Меры предосторожности от распространения коронавируса среди школьников введут в Анадыре, Билибино, Певеке и в некоторых крупных населённых пунктов региона.

«Учителя будут применять образовательные платформы, использующие дистанционные технологии. Выбор зависит от возраста учеников», — пишет ИА «Чукотка».

Власти округа отмечают подъём уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому в некоторых районах для школьников продлён карантин до 19−20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса во многих регионах страны принято решение объявить досрочные школьные каникулы, дистанционное обучение и карантины.