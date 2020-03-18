Малабо, , 06:43 — REGNUM Еще два случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Экваториальной Гвинее, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Сообщается, что двумя новыми пациентами стал 43-летний гражданин Экваториальной Гвинеи и 53-летняя гражданка Испании. Оба заболевших прилетели в страну из Мадрида 13 марта тем же рейсом, что и первая пациентка.

В связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в Экваториальной Гвинее приняли решение приостановить международные авиарейсы и закрыть границу. Исключения будут действовать лишь для грузовых самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пациент с коронавирусом нового типа был выявлен в Экваториальной Гвинее 15 марта. Заболевшей оказалась 42-летняя женщина, вернувшаяся из испанского Мадрида в столицу страны Малабо.

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