Биробиджан, , 06:47 — REGNUM Под медицинское наблюдением с подозрением на коронавирус в Еврейской автономной области помещено 33 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по ЕАО.

Читайте также: Минздрав Приморья рассказал, кого проверяют на COVID-19 в первую очередь

Три человека находятся в обсерваторе, остальные 30 человек находятся на домашнем карантине, рассказали в ведомстве. Всего за период введения ограничений под медицинское наблюдение в ЕАО попадали 140 человек. Ни в одном случае заболевания коронавирусом не выявлены.

«Всем гражданам, которые возвращаются из неблагополучных по коронавирусу стран, на десятый день проводятся исследования. Кроме того, по эпидемическим и медицинским показаниям, могут быть обследованы контактные лица», — разъяснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском краевом минздраве рассказали, кого обследуют на коронавирус в первую очередь.