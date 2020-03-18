Новосибирск, , 06:36 — REGNUM На официальном канале оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу появились данные о ситуации на сегодня, 18 марта. Согласно им, 617 новосибирцев находятся на 14-дневной самоизоляции под наблюдением медиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что с наблюдения снято уже 899 человек. В инфекционной больнице Новосибирска находятся 32 пациента с признаками ОРВИ, которые ранее вернулись из стран с неблагополучной ситуацией. У девяти из них тесты на коронавирус отрицательные, у 23 пробы — в процессе обработки. В детскую больницу накануне, 17 марта, госпитализировано четыре ребенка с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы. У них взяты пробы на коронавирус, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно официальным данным, в настоящий момент в регионе нет подтверждённых случаев заболевания COVID-19.