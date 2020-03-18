Вашингтон, , 06:32 — REGNUM Все развлекательные заведения в американском штате Невада, в том числе казино Лас-Вегаса, решено закрыть из-за опасности распространения коронавируса, сообщил губернатор региона Стив Сисолак 17 марта в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что данное распоряжение должно быть исполнено до наступления полуночи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала вспышки коронавирусной инфекции в США скончалось 100 пациентов с данным диагнозом.

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