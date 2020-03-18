Владивосток, , 06:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Приморья, удовлетворяя интерес жителей края, разъяснило алгоритм действий при подозрении на коронавирус и пояснило кого проверяют в первую очередь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Эпицентр нового коронавируса в Китае теперь сам огораживается от зараженных

Как рассказали в краевом минздраве, в первую очередь тест на коронавирус сдают те люди, которые в последние две недели вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусу: Китай, Корея, Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария, Иран.

«Если граждане находились в данных странах, вернулись в Россию, и в течение 14 дней у них проявилась простудная симптоматика, они в обязательном порядке сдают бесплатно тест на коронавирус. Для этого вызывают врача на дом», — пояснили в региональном минздраве.

Также в в ведомстве отметили, что обязательном порядке тест на COVID-19 сдают все граждане с внебольничными пневмониями. Эта процедура выполняется бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае город Ухань, ставший эпицентром нового коронавируса, в настоящее время сам стал отгораживаться от внешнего мира.