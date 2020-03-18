Венеция, Италия, , 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.

К этому привело отсутствие людей на улицах города, а также плавательных средств в каналах. По словам местных жителей, чище стала не только вода, но и улицы и площади Венеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Венеции были отменены ряд крупных мероприятий, в том числе заседание Венецианской комиссии и 17-ая архитектурная выставка.

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