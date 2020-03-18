Киншаса, , 06:13 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление главы минздрава страны.

Сообщается, что все трое новых пациентов являются жителями столицы ДРК Киншасы. Один из них недавно посещал Францию. В настоящее время заболевших изолировали, за ними ведут наблюдение врачи.

Как сообщало ИА REGNUM первый случай заболевания COVID-19 в ДР Конго был выявлен 10 марта. С тех пор число зараженных коронавирусом нового типа в республике достигло семи человек.

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