Новосибирск, , 06:11 — REGNUM Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Новосибирской области завёл канал, где в ежедневном режиме публикуется официальная информация о текущей ситуации и проводимой работе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На канале размещается актуальная достоверная информация, подготовленная оперативным штабом — номера горячей линии, принимаемые профилактические меры, рекомендации, распорядительные документы, официальные данные о ситуации и другое», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно приказу министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова отменены все международные спортивные мероприятия. В школах с сегодняшнего дня, 18 марта, начались каникулы, а вузы перешли на дистанционное обучение.

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