Бразилиа, , 06:06 — REGNUM Второй смертельный случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Бразилии, сообщает Globo.

Сообщается, что 69-летний пациент умер в больнице города Нитерое. При этом, как отмечает газета, мужчине не выезжал за пределы страны, однако заграницу посещал его пасынок, который приехал из американского Нью-Йорка с положительным результатом анализов на коронавирус. Мужчина умер от септического шока и пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пациент умер от коронавируса в Бразилии 17 марта. Тогда сообщалось, что от болезни умер пожилой житель города Сан-Паулу.

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