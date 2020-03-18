Челябинск, , 06:04 — REGNUM В Челябинске возбуждено дело против организаторов шоу «Снежная королева». Об этом сообщает областное УФАС.

Дело завели по факту нарушения рекламного законодательства. Этому предшествовало коллективное обращение, которое подписали 292 горожанина, а также шесть индивидуальных заявлений. Они указали, что входные билеты бесплатно давали ученикам второго-пятого классов, окончившим четверть на «четыре» и «пять».

В ходе проверки рекламы специалисты выявили ряд нарушений рекламного законодательства. В частности, речь идёт об утверждении «Крупнейшее новогоднее шоу в России», об указании на рекламной афише символики Челябинской области и пометки о том, что оно проходит «при поддержке Правительства Челябинской области», и т.д.

Дело рассмотрят 27 марта в 14:00 по местному времени. Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в январе. Его участниками стали в том числе и высокопоставленные региональные чиновники.