Москва, , 06:25 — REGNUM В среду, 18 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +7… +9 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 19 марта в Москве будет облачно, небольшой дождь, +3… +5 °С.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 15−17 м/с. В связи с сильным ветром действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +4… +9 °С днём и 0… +5 °С ночью.

В четверг, 19 марта, днём в столице ожидается +8… +10 °С. По области +5… +10 °С. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °С.