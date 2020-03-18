Оттава, , 05:59 — REGNUM Решение выделить 25 млрд канадских долларов ($17,6 млрд) в качестве помощи гражданам Канады и канадской экономике рассматривают власти страны, 17 марта передает телеканал CBC со ссылкой на свой источник в правительстве.

Такие меры, по мнению руководства Канады, необходимо предпринять из-за проблем, образовавшихся на фоне ситуации с коронавирусом в государстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса власти Канады решили закрыть границы и ограничить въезда в страну иностранным гражданам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде количество пациентов с коронавирусом превысило 400 человек