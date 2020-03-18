Мадисон, , 05:59 — REGNUM Супермаркеты в городах штата Висконсин, США, в течение нескольких последних дней очень успешно распродают самый залежалый товар. Ритейлеры не успевают восполнять запасы. Супермаркеты встречают покупателей опустошенными полками, рассказал корреспонденту ИА REGNUM проживающий в Висконсине россиянин.

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Консервы, крупы и мучные изделия жители штата закупают в огромных количествах, к настоящему времени многие супермаркеты уже не успевают пополнять запасы продуктов, в результате чего покупатели встречают пустые полки. Ситуация вызвана паникой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Подобные сообщения приходят из соседнего Чикаго, где население также в короткие сроки скупило все имеющиеся в торговых сетях продукты длительного хранения. В самом Висконсине также отмечается отсутствие мяса.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке жители города активно скупают в магазинах продукты питания.