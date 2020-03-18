Челябинск, , 05:52 — REGNUM Челябинская область получит 166 тысяч медицинских масок. Закупки уже завершены, говорится в материалах портала госзакупок.

Всего «Областной аптечный склад» заявил пять лотов на общую сумму 2,99 млн рублей. Товар может поступить в регион уже к концу марта. Таким образом, в аптеках появится необходимое количество масок.

Как сообщало ИА REGNUM, в аптеках региона из-за коронавируса возник тотальный дефицит таких защитных средств. Отметим, что проблема актуальна для всей России.