Ухань, Китай, , 05:51 — REGNUM В провинции Хубэй центральной части Китая уже на протяжение двух суток не выявлено ни одного нового случая подозрения на заражения коронавирусом, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения, на текущий момент в регионе также не осталось ни одного человека с подозрением на заражение вирусом. Тем не менее, от инфекции за прошедшие сутки умерло 11 человек и еще один человек заразился ею. Это достаточно позитивные показатели, учитывая, что речь идет об эпицентре эпидемии.

Всего же в регионе выявлено 67 800 случаев заражения новым коронавирусом за все время. Одновременно с этим в 16 городах и округах региона на протяжение 13 дней подряд не выявлено ни одного нового случая заражения инфекцией за исключением столицы — города Уханя.