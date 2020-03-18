Богота, , 05:52 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке 17 марта объявил о введении в стране чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса. Обращение Дуке к нации транслировалось на его странице в Twitter.

«Мы решили объявить чрезвычайное положение в соответствии со статьей 215», — сказал президент.

Также Дуке объявил о введении обязательной изоляции на период с 20 марта и по 31 мая пожилых людей старше 70 лет, как наиболее уязвимых к заражению коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Колумбии решили закрыть границы страны в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа.

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