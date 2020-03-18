Симферополь, , 05:47 — REGNUM День воссоединения Крыма с Российской Федерацией отмечают в России 18 марта. В Крыму этот день является официальным праздником в соответствии с законом, принятым в 2015 году, хотя праздничные мероприятия в этом году будут отменены в связи с угрозой распространения коронавируса.

Крым вернулся в состав России 2014 году после референдума, проведённого 16 марта. На нём воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

Межгосударственный договор о вхождении Крыма в состав РФ был подписан 18 марта в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, руководители Крыма и мэр города Севастополя.

Предшествовавший этим событиям выход Крыма из состава Украины стал одним из последствий государственного переворота 2014 года, инициированный политиками и боевиками так называемого майдана при поддержке Запада.

Праздничные мероприятия, как ранее сообщало ИА REGNUM, отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, с 17 марта на территории Крыма введён режим повышенной готовности, как и в ряде других регионов России. Предполагается, что Севастополь 18 марта посетит президент Владимир Путин.

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